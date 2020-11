Tuttosport: con le nazionali i calciatori del Napoli non potranno rispettare il protocollo interno

Il Napoli non vede di buon occhio le convocazioni dei suoi calciatori e teme che i propri nazionali possano essere contagiati

È vero, che avere tanti calciatori convocati in Nazionale, significa riconoscere che il Napoli ha qualità, ma come riporta Tuttosport, c’è un aspetto che non piace per nulla al club azzurro.

Più volte il presidente ha infatti mostrato la sua contrarietà alle convocazioni per le Nazionali in questo momento di pandemia che potrebbero far rischiare al calciatori di contagiarsi Anche perché non potranno rispettare il rigoroso protocollo interno che si sono dati sia Gattuso che la squadra: gli unici spostamenti consentiti in questo periodo di riflusso del Covid erano stati quelli per arrivare e tornare dal Training Center di Castelvolturno, oltre alle trasferte, tutte rigorosamente in volo charter