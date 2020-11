Trevisani: “Penso che il Napoli possa passare il turno. Vincere in rimonta sul Rijeka è un buon segno”

“Il Rijeka è una squadra che si batte ma non si domina. Andare in svantaggio e riuscire a fare due è importante. Ora il Napoli ha due partite in casa e contro l’Az giocherà con la voglia di vendicarsi”

Nello studio Sky, Riccardo Trevisani commenta la vittoria del Napoli sul Rijeka, in trasferta per 2 gol a 1.

“Risultato importante perché anche la Real Sociedad ha vinto al 93′. Il Rijeka è una squadra che si batte, ma non si domina, a cui non fai 5-0. E’ una squadra solida. Andare in svantaggio, dovergliene fare due e farli, è un buonissimo segno per il Napoli. Anche se la classifica non è proprio buona, adesso. Il Napoli però adesso ha due partite in casa, al San Paolo, anche senza pubblico, e poi credo che andrà a giocare contro l’Az con una certa voglia di vendicarsi. Penso che può riuscire a passare il turno”.