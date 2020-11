Sky: Napoli, la probabile formazione contro il Milan

Gattuso si affiderà a Mertens prima punta. Lozano trequartista centrale. Sugli esterni spazio a Politano e Insigne. A centrocampo torna titolare Bakayoko. In difesa Mario Rui favorito per il ruolo di terzino sinistro.

Sul suo sito, Gianluca Di Marzio dà la formazione che probabilmente Rino Gattuso schiererà in campo contro il Milan, nella partita di stasera al San Paolo. Il tecnico non potrà contare su Osimhen e neppure su Hysaj e Rrahmani, contagiati dal virus. Non convocati Milik e Malcuit.

Secondo il giornalista Sky, Gattuso si affiderà a Mertens prima punta. Lozano potrebbe essere impiegato da trequartista centrale. Sugli esterni spazio a Politano e Insigne. A centrocampo torna titolare Bakayoko. In difesa Mario Rui favorito per il ruolo di terzino sinistro.

Napoli-Milan (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui, Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Lozano, Insigne; Mertens. All: Gattuso