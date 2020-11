Roma, i convocati di Fonseca per il Napoli. Dzeko c’è. Out Smalling

Il difensore non ha ancora recuperato dall’infortunio al ginocchio. Il tecnico ritrova Ibanez e Mancini.

La Roma ha ufficializzato l’elenco dei convocati di Fonseca per la sfida di domani sera contro il Napoli. Ci sono Ibanez, Mancini e Dzeko, come annunciato dal tecnico portoghese. Manca invece Smalling, che ancora non ha recuperato dall’infortunio al ginocchio.

Ecco la lista dei 22 convocati:

Portieri: Farelli, Pau Lopez, Mirante.

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Mancini, Peres, Spinazzola, Feratovic, Calafiori.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan.

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, Providence.