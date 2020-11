Pirlo: «Maradona è stato il Dio del calcio, da piccolo volevo imitare il suo gol all’Inghilterra»

Gli avversari che si chiudono.

Gestione del gruppo

Ho il mio modo di gestire le persone, lo facevo da giocatore e lo faccio adesso, non è cambiato minimamente. Il gruppo sta crescendo in consapevolezza, sta cercando di migliorare e partita dopo partita gli sviluppi in campo si vedono. Non abbiamo avuto tempo nel precampionato, queste partite servivano per capire e provare certi tipi di giocatori in certi tipi di posizioni. Adesso abbiamo individuato qual è la struttura della squadra e riusciamo a lavorare meglio.