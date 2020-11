Ospina out contro l’Ecuador. Espn: ha un problema muscolare

Il portiere colombiano dovrebbe rientrare nelle prossime ore per essere visitato dallo staff del Napoli

Ieri sera prima della gara contro l’Ecuador, la nazionale colombiana con un comunicato social ha annunciato l’assenza dj David Ospina per un problema fisico. Secondo i colleghi colombiani di Espn, si tratterebbe di un infortunio muscolare per l’estremo difensore del Napoli. In questi giorni si era provato il recupero, ma all’ultimo minuto il portiere non ce l’ha fatta. Il calciatore dovrebbe rientrare in queste ore a Castel Volturno per essere visitato dallo staff medico partenopeo