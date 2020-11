Non solo Marotta, anche Sinisa contro il Var: «Non si capisce più come c…o funziona»  

Ieri il Bologna ha vinto sul Cagliari 3-2. Al termine della gara, ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore della squadra emiliana ha duramente criticato l’utilizzo del Var in Serie A. Parole che si aggiungono a quelle spese da Beppe Marotta alla stessa emittente dopo il pareggio dell’Inter contro il Parma.

«Non si capisce più come c…o funziona. A noi a Roma hanno annullato un gol per presunto fallo di Schouten, mentre questa sera in occasione del secondo gol del Cagliari c’è stato un fallo molto più netto su Palacio e nessuno ha detto niente. C’è troppa confusione. Per me in questi casi il Var non deve intervenire. Qui deve decidere l’arbitro. Ma bisogna mettersi d’accordo perché ci sia lo stesso metro».