Marotta: «Il Var deve essere utilizzato, negato all’Inter un chiarissimo rigore»

A Sky: «C’è un vuoto normativo. Il Var deve essere utilizzato. Non ci sono luoghi di comunicazione tra i club e la classe arbitrale»

Beppe Marotta al termine di Inter-Parma 2-2:

«C’è un vuoto normativo, regolamentare, il Var può intervenire solo in caso di chiaro ed evidente errore dell’arbitro. Ciò non giustifica che si debba assistere al susseguirsi di decisioni sbagliate. Si tratta di un chiarissimo rigore in nostro favore, il Var deve essere utilizzato, si crea situazioni di forte disagio. La nostra prestazione non è stata certo tra le più belle

Il Var non può debellare gli errori, ma limitarli. Il supporto tecnologico serve a chiarire la situazione. Magari all’arbitro qualcosa può sfuggire, il rigore è certo, è chiaro. Non sono qui per protestare per denunciare su un vuoto normativo regolamentare.

È giusto che la classe arbitrale prenda posizione di maggior attenzione, abbiamo solo questi spazi per comunicare qualcosa.

La comunicazione tra società e arbitri dovrebbe avvenire con maggiore frequenza. se ci fossero più momenti per poterci confrontare, in cui queste modifiche regolamentari venissero meglio spiegate, se ci fosse più comunicazione, sarebbero favoriti anche gli arbitri.

È un inizio stagione particolare per una serie di fattori. Non avrei sottoscritto il pari prima della partita