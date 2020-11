Nicchi: “Abbiamo grandi problemi con le elezioni dell’AIA”

Marcello Nicchi, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Gr Parlamento.

Abbiamo grandi problemi con le elezioni dell’AIA. Da gennaio stiamo cercando di far votare le sezioni ma non ci riusciamo ancora. Ho anche sottoposto il problema alla FIGC. Dobbiamo fare 207 assemblee e ci devono dire come dobbiamo fare, non vedo l’ora che si possano fare.

Non so se mi ricandiderò, vedremo quando sarà il momento. Ad oggi non c’è una campagna elettorale per il presidente dell’AIA.