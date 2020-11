Nazionale, convocati anche Bastoni, Zaccagni e Ferrari

Mancini aggrega al gruppo altri due difensori a causa dei problemi fisici per Ogbonna e Romagnoli. Prima chiamata per il centrocampista del Verona

Tre novità per la Nazionale: a seguito della defezione di Ogbonna, che non sarà in gruppo a causa dell’infortunio subito sabato con il West Ham, e dell’infortunio di ieri sera di Romagnoli nel prepartita di Milan-Verona (da valutare le sue condizioni), Roberto Mancini ha convocato due difensori in più nel gruppo che affronterà mercoledì l’Estonia a Firenze.

Dal ritiro dell’Under 21 a Tirrenia è in arrivo questa mattina Alessandro Bastoni (seconda chiamata in Nazionale maggiore). Lo seguirà Mattia Zaccagni, protagonista ieri sera a San Siro e alla prima volta in Azzurro, mentre domani è previsto l’arrivo di Gian Marco Ferrari (4 convocazioni, l’ultima nel marzo 2018, nessuna presenza), insieme ai compagni di squadra del Sassuolo, al termine del periodo di isolamento.