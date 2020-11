Napoli, Osimhen a Villa Stuart. Risonanza magnetica in corso

All’ingresso in clinica l’attaccante è risultato negativo al tampone rapido effettuato. E’ attesa per il risultato

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, è arrivato da poco a Villa Stuart, sede della clinica scelta dal Napoli per gli accertamenti necessari dopo l’infortunio rimediato con la nazionale della Nigeria. La risonanza magnetica per valutare le sue condizioni fisiche è in corso. Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb.com, all’ingresso è risultato negativo al tampone rapido effettuato.