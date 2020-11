Minuto di raccoglimento, fascia nera e video, la Serie A studia come rendere omaggio a Maradona

Sul tavolo c’è anche l’ipotesi di «onorare» la maglia di Diego con un’iniziativa da realizzare al 10° minuto delle gare

Il prossimo sarà un week end di lutto per tutta la serie A che ricorderà la scomparsa di Diego armando Maradona. Non basterà, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, il minuto di silenzio dapprima pensato dalla Lega. Si pensa infatti ad altre iniziative

Tutti i giocatori, in segno di lutto, indosseranno al braccio una fascia nera e sui maxischermi degli stadi appariranno immagini dell’argentino

La Lega punta a mettere in onda una vera e propria produzione digitale molto suggestiva, ma tutto dipende dalla fattibilità che deve essere ancora verificata a livello di termini contrattuali e dalle autorizzazioni relative al copyright di alcuni materiali.

Sul tavolo c’è anche l’ipotesi di «onorare» la maglia che è sempre stata simbolo del suo genio, con un’iniziativa da realizzare al 10° minuto delle gare: un altro omaggio per ricordare il più grande numero 10 della storia del calcio.