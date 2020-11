Messaggero: colloqui avviati tra Lotito e Inzaghi per il rinnovo

Presidente e tecnico si sono incontrati per iniziare a discuterne. L’obiettivo è chiudere prima di Natale.

Secondo quanto scrive Il Messaggero, negli ultimi giorni sarebbero stati compiuti dei passo in avanti nella trattativa tra la Lazio e il suo tecnico per il rinnovo. Il presidente Lotito e Simone Inzaghi hanno iniziato a discuterne ed è possibile che i colloqui proseguano durante la sosta per la Nazionale. L’idea è di arrivare alla firma prima di Natale.