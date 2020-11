Marotta: “Eriksen? E stata un’operazione di mercato che non si è rivelata funzionale”

Prima della partita con il Sassuolo, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Su Vidal e i giocatori che hanno maggiore esperienza:

Sulla partita contro il Real Madrid:

Su Eriksen:

“Capita che i giocatori non siano funzionali alla linea guida del sistema di gioco. Non entro in merito, ma a gennaio scorso lo abbiamo acquistato per 20 milioni e per tutti è un ottimo giocatore. Il mister ha il dovere di mettere in campo gli undici che gli danno maggiori garanzie, poi è chiaro che a gennaio sarà il primo a chiedere essere ceduto se non avrà trovato spazio. Senza polemiche, ma bisogna dire che è stata un’operazione di mercato che però non si è rivelata funzionale. Cerchiamo sempre di migliorare, anche se non è semplice trovare ciò che fa al caso nostro. Oggi la squadra ha uno stress psico-fisico legato ai continui impegni: abbiamo finito il 21 agosto, alcuni non sono andati nemmeno in vacanza e altri ripreso dopo 10 giorni. Oggi questa situazione ci sta pesando molto”.