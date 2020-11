Marolda: «È il Napoli più completo dell’era De Laurentiis. Gattuso è all’altezza del compito?»

A Canale 21, nel corso della trasmissione “Il bello del calcio” è intervenuto anche Ciccio Marolda storica firma del Mattino. Anche lui ha commentato la sconfitta del Napoli contro il Sassuolo:

La squadra non ha avuto la capacità di cambiare ritmo alla partita. Quando non riesci a sbloccare le partite, il calcio ti offre alternative. Devi saper sfruttare i calci piazzati, domenica il Napoli ne ha battuti 12. Per quel che riguarda la forza della squadra in generale, il giudizio non cambia: è la squadra più completa dell’era De Laurentiis. Piuttosto la domanda è un’altra: la squadra è buona, l’allenatore è all’altezza della squadra?”.