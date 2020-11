Marchisio: “Sentenza giusta, ma sul campo avrebbe vinto il Napoli”

L’ex centrocampista della Juve su Twitter: “Comunque spettacolo indecente per il nostro calcio nel mondo”

Dopo la conferma della sentenza di Juve-Napoli della Corte D’Appello che non solo dà ragione al Giudice Sportivo confermando il 3-0 per i bianconeri, ma getta ombre sulla volontà del club di De Laurentiis di crearsi alibi per non disputare la gara, è intervenuto ancora su Claudio Marchisio. L’ex centrocampista della Juve aveva già twittato sull’argomento attirandosi le ire dei tifosi bianconeri

Vi soffermate su JuventusNapoli ma quello che è successo fa capire una volta di più, grazie al calcio che fa notizia, che tutto non sta funzionando. Quanti problemi di questo genere possiamo vederlo nel nostro paese in ogni settore???

Dopo la sentenza di oggi che di fatto dà ancora una volta ragione alla Juve scrive

Fossi un tifoso del Napoli oggi sarei deluso, perché sul campo questa squadra avrebbe dato filo da torcere alla Juventus.

Sentenza giustissima, secondo me.

Comunque spettacolo indecente per il nostro calcio nel mondo

