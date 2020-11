Marani: «Che differenza di trattamento tra Pirlo e Sarri»

A Sky Sport: «Questa Juve ha sei punti in meno rispetto allo scorso anno. Ci sarebbe stata la stessa serenità con Sarri in panchina?»

Matteo Marani a Sky sport ha ricordato i due pesi e due misure della critica nei confronti della Juventus di Sarri e della Juventus di Pirlo.

«Io credo che questa Juventus crescerà, sta perdendo punti ma sarà in lotta per lo scudetto così come l’Inter. Al momento, però, ha sei punti in meno rispetto allo scorso anno. È giusta la serenità che regna e la fiducia che viene concessa a Pirlo. Mi chiedo però se questo atteggiamento ci sarebbe stato, in una analoga situazione, anche lo scorso anno quando alla guida della Juventus c’era Maurizio Sarri. C’è una grande differenza di trattamento tra i due»