Lo United vince 3-1 in casa dell’Everton, segna anche Cavani

Terza sconfitta consecutiva per la squadra di Ancelotti che è andata in vantaggio, poi la rimonta con doppietta di Bruno Fernandes e nel finale il Matador

Solskjaer salva la panchina, l’Everton invece conferma il periodo negativo – tre sconfitte consecutive – e la statistica negativa senza Richarlison (mai una vittoria senza il brasiliano che ha scontato l’ultima giornata di squalifica). Il Manchester United vince 3-1 in casa dei Toffees e mette così a tacere le voci giornalistiche su un suo possibile esonero in favore di Pochettino. Lo United passa con merito nonostante il vantaggio iniziale di Bernard per la squadra di Ancelotti. La rimonta nel primo tempo con una doppietta di Bruno Fernandes. Primo gol su bel colpo di testa, il secondo con un cross che Rashford sfiora ma non tocca. Nel finale, al 95esimo, rete anche di Cavani in contropiede, il Matador al suo primo gol in maglia rossa.

L’Everton prova a reagire ma le sua azioni vanno a sbattere sull’ottimo muro difensivo dello United che ha le occasioni migliori in contropiede: molti gli errori di precisione, soprattutto da Rashford. Sull’1-1 un palo esterno di Digne. Il rientro di James – ha giocato male – non basta all’Everton che, soprattutto sui primi due gol, mostra qualche titubanza difensiva di troppo. Oggi, tra l’latro, è rientrato Holgate. Non è bastato.

Cavani’s goal 3-1. Sweet assist from Bruno. pic.twitter.com/GSnWSW3MA2 — Alex (@GeniusMUFC) November 7, 2020