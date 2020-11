Quindici punti con una partita in meno, a meno uno dalla ibracapolista, alternando a tratti personalità e ingenuità da oratorio ma la preghiera di Rino resiste

Partita senza storia. Se fosse finita in goleada e con il Bologna con almeno un’espulsione ci saremmo risparmiati na botta di Gaviscon finale dd invece il Var mostra sempre…L’abisso

😍”Un oblio di parole formerà la lingua esatta per comprendere gli sguardi dei nostri occhi chiusi.” Chucky vola e volando scoperchia il vuoto della competenza. Te lo dice Frida!

🙄 Appunti da un’isola grottesca. Goal annullato a KK per tocco di mano di Victor affossato nettamente in area di rigore. Diteci che succede perché mo’ il dubbio non è lecito è prepotente!

😎 Baka-Fabian uno mette i pugni l’altro il cervello. Osimhen santifica la grazia all’altare del pallone, chi lo marca lo manca sistematicamente…il pallone intendo.

❣ Passare da “Nun m’a putevo guarda con Maritiello e Faouzi invece e piglia’ o friddo sotto la porta?” a ” Chiamtemi Biden, ho evitato una tarantella mondiale” è n’attimo. Re David!

😁 Il doppio passo di Hysaj, l’elastico di Kalidou, ‘a capa di Insigne, il goal di Caicedo…Una domenica speciale.

Forza Napoli

Sempre e Comunque ❣