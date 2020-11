Lazio, Luis Alberto contro Lotito: “Spende per l’aereo e non per noi della squadra”

Il centrocampista biancoceleste polemico, sui social, per l’acquisto dell’aereo per la squadra. Prima una storia su Instagram, poi una diretta su Twitch

Luis Alberto non ha gradito il regalo di Lotito alla Lazio: un aereo privato con il quale andare in trasferta. Il calciatore biancoceleste ha infatti polemizzato su Instagram lamentandosi del fatto che per l’aereo il club ha speso tanto ma ancora non ha pagato gli stipendi ai suoi tesserati. In una storia sul social, Luis Alberto scrive: