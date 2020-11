La Lega Serie B ha approvato le linee guida per i diritti tv del triennio 2021-24

Tutte le società hanno deciso che non vi siano condizioni né oggettive né scientifiche per seguire indicazioni diverse da quelle contenute nel Protocollo federale approvato dal CTS

In apertura dell’Assemblea della Lega di Serie B che si è riunita in videoconferenza, con tutte le società presenti, ha deciso che non vi siano condizioni né oggettive né scientifiche per seguire indicazioni diverse da quelle contenute nel Protocollo federale approvato dal Comitato Tecnico Scientifico.

In seguito l’Assemblea ha approvato le linee guida per i diritti tv del triennio 2021-2024, primo passo dell’iter che porterà alla licenza dei pacchetti relativi al campionato della Serie BKT.

Il presidente Balata ha poi comunicato all’Assemblea l’invio di una nota formale sul tema Diritti audiovisivi e sui progetti in corso di approvazione nella Lega maggiore che non possono prescindere da quelli che sono i diritti delle associate della Lega B. Nella missiva, coerentemente all’orientamento fino a oggi rappresentato dai club della Serie B, si rappresenta lo stupore per il mancato coinvolgimento su “vicende che evidentemente incidono sui diritti della seconda Lega professionista italiana e con richiesta di astensione da qualsiasi azione che attraverso la distribuzione di risorse, possa pregiudicare gli interessi delle società attualmente associate alla Lega Serie B“.