La Ferrari è la prima azienda italiana a garantire parità salariale a uomini e donne

E’ la Ferrari la prima azienda italiana a garantire parità di retribuzione a uomini e donne che abbiano le stesse qualifiche e le stesse posizioni all’interno della società. Lo rende noto la stessa casa automobilistica con una nota ufficiale.

“Questo riconoscimento attesta l’impegno dell’azienda a creare un ambiente di lavoro inclusivo e diversificato, promuovendo al contempo lo sviluppo della carriera per tutti. La certificazione della parità salariale è un’altra pietra miliare in un viaggio che ha visto le donne svolgere un ruolo sempre più importante all’interno dell’azienda. Dal 2016 al 2019, in particolare, le nostre dipendenti sono aumentate dall’11,5% al ​​14% della forza lavoro 4.285 (dati al 31 dicembre 2019). Le donne hanno gradualmente assunto sempre più responsabilità e posizioni di crescente importanza all’interno dell’azienda in questo periodo”.