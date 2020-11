Koeman: “Non sono d’accordo con Setien. Io con Messi non ho nessun problema”

Ronald Koeman non è d’accordo con Setien: Messi non è affatto un giocatore difficile da gestire. Alla vigilia della sfida di Champions contro la Dinamo Kiev, il tecnico del Barcellona lo dichiara apertamente:

Koeman aggiunge:

“ Messi è un giocatore straordinario, il migliore al mondo, lo vedo ogni giorno in allenamento, ha un carattere vincente. È il nostro capitano e con lui non ho alcun problema “.

Sulla squadra:

“Ricevo molti commenti positivi, siamo la squadra che crea il maggior numero di occasioni in ogni partita. Dobbiamo aumentare la nostra efficacia in zona gol. Abbiamo tanta qualità e possiamo migliorare. La cosa positiva è che stiamo aggiungendo tanti giovani in rosa. Dobbiamo tornare a vincere il maggior numero di partite in campionato. Rinforzi a gennaio? Tutti sanno quello che penso. Ci manca un attaccante, ma tutto passa anche dalla situazione economica del club. Non voglio forzare la società, lavoriamo con quello che abbiamo”.