Koeman: “Ho dei dubbi che la rosa del Barcellona sia adatta a me”

A Mundo Deportivo: “Con il ds parliamo sempre del futuro, ma visto il momento che vive il club non si può chiedere molto. Suarez? Gli dissi dal primo momento che sarebbe stato solo un elemento in più nella rosa”

In un’intervista a Mundo Deportivo, l’allenatore del Barcellona, Ronald Koeman dichiara di non essere certo che la rosa del Barcellona sia adatta al suo gioco. Queste le sue parole.

“ Ho dei dubbi che la rosa del Barcellona sia adatta a me , con Ramon Planes stiamo parlando di quello che manca. In alcune posizioni siamo piuttosto limitati e dipende dalla situazione del club. Con Ramon parliamo sempre del futuro, di quali giocatori possiamo firmare e dove abbiamo bisogno di più, ma conoscendo il momento che il club sta attraversando economicamente non si può chiedere molto. La vecchia guardia, comunque, ha capito che le cose dovevano cambiare”.

Su Messi:

“Mi avevano già accennato che Leo fosse infelice. Abbiamo discusso a casa sua e mi ha spiegato le sue ragioni. Io gli dissi cosa avrei voluto cambiare. Fui sincero: gli dissi che sarei potuto intervenire solo sulle cose di campo, non sul rapporto che aveva con il club. Alla fine è stata una sua decisione quella di restare. Ha sempre dimostrato grandi ambizioni, vuole vincere sempre e continuare a essere il migliore. Il suo ruolo? Io voglio il meglio per la squadra e la squadra gioca meglio se lui sta bene, così come ora. Il Barça è una squadra migliore con Messi, oggi come in passato”.