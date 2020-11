KKN: Osimhen sta per atterrare a Roma, atteso a Villa Stuart per gli esami

L’emittente fornisce anche una notizia riguardante Hysaj. L’albanese, positivo al Covid, resterà in Albania per 10 giorni in isolamento fiduciario

Radio Kiss Kiss Napoli dà un aggiornamento sulla situazione di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano sta per atterrare a Roma. Da lì proseguirà verso Villa Stuart, dove è atteso per sottoporsi agli esami strumentali che daranno ulteriori informazioni sulle sue condizioni fisiche dopo l’infortunio subito in Nazionale.

L’emittente fornisce anche una notizia riguardante Hysaj. L’albanese, positivo al Covid, resterà in Albania per 10 giorni in isolamento fiduciario.