Il commento del club partenopeo alla vittoria sul Rijeka in Europa League, in trasferta

Il Napoli commenta così la vittoria in Europa League sul Rijeka.

“Il Napoli batte il Rjieka e conquista il secondo successo in Europa League. Sulle sponde di Fiume, che ispirarono l’impetuosa lirica di D’Annunzio, gli azzurri riassaporano il piacere, tanto caro al “Vate”, della vittoria e con essa il gusto pregnante di 3 punti che la proiettano in una condizione lusinghiera di classifica in attesa della seconda tornata. Il Napoli risale le correnti della costa croata e ribalta la partita dopo un primo tempo rognoso, combattuto, e interpretato con grande ardore dal Rijeka. Prima il delizioso sinistro di Muric, poi il caparbio inserimento di Demme chiudono sul pari il primo tempo. La ripresa premia la maggiore spinta del Napoli che si impossessa del campo e poco dopo l’ora di gioco raccoglie i frutti con un colpo di testa di Politano deviato nella propria porta da Braut. Nel finale ci potrebbe stare il tris azzurro in più di una occasione. Ma basta il 2-1 per 3 punti che lanciano il Napoli in alto nel rush finale del Girone. Si torna in campo domenica a Bologna. Sulla Via Emilia verso il nuovo orizzonte azzurro…”