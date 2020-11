Il Milan non si ferma più, 2-0 alla Fiorentina: ci pensano Romagnoli e Kessié

I rossoneri allungano a +5 in attesa della Roma, Prandelli incassa un’altra sconfitta. Perde anche il Crotone sul campo del Bologna

Senza Pioli in panchina e Ibrahimovic in campo, il Milan vince lo stesso e si conferma la capolista del campionato. A farne le spese è la Fiorentina, battuta 2-0 dai rossoneri. Le reti, entrambe nel primo tempo, sono firmate da Romagnoli e Kessié su rigore. L’ivoriano ha avuto anche la chance di tirare un’altra volta dal dischetto ma al secondo tentativo Dragowski è stato più bravo di lui e ha neutralizzato la conclusione.

Diventano cinque i punti di vantaggio del Milan in classifica sull’Inter seconda, in attesa della Roma che in caso di vittoria ridurrebbe a tre le distanze con la vetta.

Nell’altra gara del pomeriggio, il Bologna ha vinto col Crotone grazie al gol di Soriano nel recupero del primo tempo.