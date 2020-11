Il Lille ha venduto i migliori (anche Osimhen) e vince 3-0 a Milano (ed è secondo in Ligue1)

La squadra francese domina il Milan di Pioli con tripletta di Yazici. La seconda del campionato francese passeggia contro la capolista della Serie A

Il Lille domina il Milan 3-0. Il Lille è un club gestito in maniera molto intelligente. Se n’è accorta la Roma dei Friedkin che sta puntando con decisione il direttore sportivo Campos. In estate il Lille ha venduto i pezzi migliori tra cui Osimhen al Napoli ma anche Gabriel all’Arsenal. Eppure ha una squadra molto competitiva che è seconda in campionato e che stasera ha dominato il Milan a San Siro: 3-0 con tripletta di Yazici calciatore turco da due anni al Losc (Lille). Il Lille è ormai certo della qualificazione. In realtà anche il Milan è tranquillo, ma la batosta resta. Prima sconfitta stagionale per i rossoneri.

