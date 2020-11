Il gol di Demba Ba allo United ha scatenato il processo contro Solskjaer (VIDEO)

In Champions League contro i turchi del Basaksehir. Demba Ba è partito dalla propria metà campo, indisturbato. E si parla di Pochettino

Da ieri sera nel Regno Unito non si parla d’altro. I quotidiani sportivi, così come le loro edizioni on line, sono zeppi di articoli sulla rete del vantaggio del Basaksehir contro il Manchester United. Ieri sera in Champions League. I turchi, prima di ieri a zero punti nel girone, hanno battuto i celebri diavoli rossi che fin lì erano a punteggio pieno.

Sullo 0-0, su azione d’angolo per lo United, Demba Ba – centravanti dei turchi – si è trovato incredibilmente solo nella propria metà campo, senza nessun avversario tra sé e il portiere. Ha chiamato il lancio, su palla recuperata, e si è involato verso la comoda rete dell’1-0.

Solskjaer ha definito la rete “imperdonabile”. Paul Scholes l’ha definito un gol che si vede si campi dei bambini al di sotto dei dieci anni. Già nei giorni scorsi Roy Keane era stato spietato con Solskjaer e aveva detto chiaro e tondo che avrebbe pagato lui per tutti. La sua panchina è ancora una volta traballante. Il Manchester United non trova pace dall’addio di Ferguson. E dire che ne ha provati: Moyes, Van Gaal (che vinse una FA Cup), Mourinho (con cui hanno vinto una Europa League e una Coppa di Lega) e poi Solskjaer che sembrava aver preso in mano le redini della squadra. Che invece è partita male in campionato, lo United è 15esimo con 7 punti anche se con una partita in meno. È ripartito il toto-allenatori. C’è anche Allegri ma in pole position c’è Pochettino.

What is going on here? 👀 pic.twitter.com/O5FS4af17e — Football on BT Sport (@btsportfootball) November 4, 2020