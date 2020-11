Il caso Brozovic-Vida è l’ultima conferma della cecità del calcio sul virus

In realtà questa stagione calcistica non doveva proprio cominciare o, quanto meno, considerata l’eccezionalità e la gravità del momento, bisognava studiare formule alternative a quelle tradizionali. Bastava, ad esempio, fare come in Cina e, in via del tutto eccezionale, organizzare campionati nazionali suddivisi in gironi; in tal caso, ipotizzando per l’Italia due gironi da dieci squadre, si sarebbero disputate, tra andata e ritorno, 18 gare per girone e giocando due volte a settimana, la fase a gironi sarebbe terminata in nove settimane. Così facendo le squadre potevano essere messe in “bolla” per due mesi, al termine dei quali veniva concesso un periodo di riposo ai calciatori (che avrebbero così potuto ricongiungersi con i loro familiari) per poi entrare di nuovo in bolla per disputare i play-off e i play-out. Numeri alla mano in quattro mesi (compreso il periodo di riposo concesso al termine della prima fase) si sarebbero conclusi tutti i campionati nazionali, al termine dei quali sarebbero iniziate le Coppe Europee, con la creazione di una nuova bolla.