CorSport: caso Vida, ora mezza Serie A teme i contagi in squadra 

Juve, Inter, Cagliari, Atalanta, Genoa e Verona sono in ansia. Con il difensore croato (positivo al Covid) c’erano Brozovic, Perisic, Rog, Pasalic, Badelj e Kalinic. E, in campo per la Turchia, c’erano Demiral e Cetin

Il caso Vida mette in allarme mezza Serie A. Il difensore della Croazia ha giocato 45 minuti con la Croazia, contro la Turchia. Poi è stato trovato positivo al Covid. Il problema è che insieme a lui, nella Nazionale croata, c’erano anche tanti calciatori appartenenti ad altri club del campionato italiano. Il Corriere della Sera elenca le Società che a questo punto temono contagi tra le loro fila.

“Ad attendere con ansia la nuova tornata di test (ma anche quelle successive tenuto conto del tempo di incubazione), ci sono Juventus, Inter, Cagliari, Atalanta, Genoa e Verona. Convocati assieme a Vida nella Croazia, infatti, c’erano Brozovic, Perisic, Rog, Pasalic, Badelj e Kalinic, mentre, l’altra sera, in campo per la Turchia c’erano Demiral e Cetin. Più tranquillo, invece, il Milan, visto che Calhanoglu è rimasto seduto in panchina per tutti i 90’”.