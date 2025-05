POSTA NAPOLISTA - Per divertirsi, dice bene Allegri, fai altro, non vai al campo. De Laurentiis merita solo elogi, proprio come Conte

Ingiustificata la critica feroce a Conte. Nel calcio conta vincere. I tifosi del Barcellona non si sono divertiti

Caro direttore, apprezzo molto il maggiore spazio che dedicate ai lettori. Lo trovo un ulteriore “Plus” di questa strepitosa testata unica nel suo genere.

Vorrei esprimere il mio risentito disappunto al lettore Vincenzo Fusco. Una critica così “feroce” ad Antonio Conte la trovo assolutamente ingiustificata.

Conte non ha mai avuto grandi fuoriclasse nelle sue squadre. Ed ha vinto. Ma di cosa parliamo? Il tifoso è antropologicamente un predatore. Un predatore di emozioni. I gol, certo, sono importanti ma finalizzati alla conquista della preda: la vittoria! Bisogna vincere.

Ho contezza di tifosi del Barcellona che hanno vissuto notti di incubi dopo la partita contro l’Inter. Per divertirsi, dice bene Allegri, fai altro, non vai al campo. Al campo si va per affrontare una battaglia, per vincerla, per issare la bandiera della vittoria, la conquista della preda.

Onore al presidentissimo, imprenditore, certo, ma lodi ed adorazione a personaggi come Antonio Conte che incarnano l’anima più vera, più genuina del tifoso.

Grazie e ancora complimenti. Siete speciali.