Gazzetta: tamponi Lazio, la Guardia di Finanza sequestra le mail tra il club e le Asl

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, la Guardia di Finanza ha acquisito le comunicazioni tra la Lazio e l’Asl in merito alla positività dei calciatori biancocelesti. Anche quelle, adesso, fanno parte del fascicolo aperto dalla Procura della Repubblica di Avellino.

Le comunicazioni tra club e autorità sanitarie, dunque, non interessano più solo la Procura Figc, ma anche i magistrati avellinesi.

“Nel corso dell’audizione, è stata consegnata ai procuratori guidati da Giuseppe Chinè, la corrispondenza via Pec con le diverse autorità sanitarie competenti (oltre alle Asl di Roma 1 e Roma 2 ci sono anche quelle di Viterbo e Perugia perché da quelle province vengono altri positivi che non sono calciatori). Ma quando comincia questo scambio di mail? Da Regione Lazio e Asl filtra questa ricostruzione: fino allo scorso venerdì c’erano stati solo contatti telefonici. Un passaggio cruciale. Perché sono proprio le Asl che devono, ovviamente in forma ufficiale, dare una risposta sulla possibilità, in caso di positivi, di poter fare la quarantena soft (isolamento fiduciario di tutto il gruppo e possibilità di uscire solo per allenamenti e partite)”.