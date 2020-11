Gazzetta: Lotito ha fatto un danno al calcio italiano. Con la salute e le leggi non si scherza

Sulla Gazzetta dello Sport Stefano Barigelli commenta il caso dei tamponi della Lazio. La definisce una “questione gravissima”. Scrive:

“Lotito si è spinto talmente oltre in questa storia, da rendere perfettamente plausibile l’ipotesi di un intervento della magistratura ordinaria per fare chiarezza sui tanti punti ancora oscuri. Sarebbe auspicabile, oltreché giusto. Con la salute non si scherza. Con le leggi non si scherza. Viviamo una stagione difficile: la vivono gli italiani, la vive anche il calcio. Non c’è più spazio per furbizie, scorciatoie, trovate acrobatiche condite da battute sessiste e volgarità di ogni genere. Il danno più grosso Lotito, prima che alla Lazio e ai suoi tifosi, l’ha fatto al calcio italiano, nel suo complesso. Un danno enorme. Cosa deve pensare l’Uefa se un club che partecipa alla Champions si rifiuta di riconoscere l’esito di un tampone e si affida invece alla verità di un laboratorio di Avellino infischiandosene di quarantene, prescrizioni, protocolli, norme? E i cittadini in lockdown? Cosa devono pensare di un giocatore strapagato che seppure positivo anziché stare a casa si presenta al campo di allenamento?”