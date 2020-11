Gazzetta: il Napoli stregato da Marco Kana dell’Anderlecht

Sebbene il club preferisca calciatori di esperienza, i report sul 18enne belga avrebbero convinto tutti a puntare su di lui per il prossimo anno

“Gioielli in vetrina” titola la Gazzetta dello Sport un pezzo di mercato sui calciatori più giovani e interessanti in circolazione. Tra questi ce ne è uno che è seguito particolarmente dal Napoli che, sebbene in genere preferisca calciatori più affidabili e con più gioco alle spalle, sarebbe interessato al difensore

In genere il Napoli va in cerca di giocatori con più esperienza, ma i report su Marco Kana dell’Anderlecht sono stati convincenti. A 18 anni è protagonista nel suo club e ha meritato con largo anticipo la chiamata nell’Under 21 del Belgio.