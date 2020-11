Furto in casa di Fonseca, lo Shakhtar gli regala un antifurto

La notizia del furto è arrivata fino al suo ex club che ha approfittato del regalo per sponsorizzare la marca che le fa da sponsor

Solo un paio di settimane fa aveva fatto scalpore la notizia dell’ennesimo furto ai danni di un professionista della Serie A, questa volta subita dal tecnico della Roma Paulo Fonseca. Approfittando della sua assenza alcuni ladri si erano infatti introdotti nella sua abitazione per portargli via diversi oggetti.

La notizia del furto ben presto ha fatto il giro del mondo ed è arrivata anche in Ucraina, patria del suo ex club, lo Shakhtar Donetsk. Con un pizzico di ironia la sua ex squadra ha annunciato con un video social il regalo di un antifurto, approfittando per pubblicizzare allo stesso tempo anche la marca fornitrice del prodotto nonché sponsor dello Shakhtar.