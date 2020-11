Fiorentina-Benevento 0-1, Prandelli fallisce la prima in panchina

Decide, al 52’ la rete di Riccardo Improta, al suo primo gol in Serie A. Ribery sostituito al 40’ per infortunio

Non si chiude bene la prima di Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina. La Viola è stata sconfitta in casa dal Benevento di Pippo Inzaghi per una rete a zero. A firmarla, al 52’, è Riccardo Improta, al suo primo gol in Serie A alla decima presenza. Una partita che non ha regalato grandi emozioni, almeno nel primo tempo. Più vivace nella ripresa.

Al 64’ Dragowski si oppone ad un sinistro di Roberto Insigne deviando in angolo. Il portiere viola si rende di nuovo protagonista all’81’ intercettando una punizione di Lapadula diretta sotto la traversa. Al terzo minuto di recupero di nuovo Lapadula lancia alle stelle l’opportunità di chiudere definitivamente la partita.

Da segnalare, al 40’ l’infortunio di Ribery, costretto ad uscire dal campo. Prandelli lo ha sostituito con Saponara.

Il Benevento vince dopo una striscia di cinque sconfitte consecutive. Va dato merito alla squadra di Inzaghi di aver tenuto bene per tutta la partita e di aver lottato fino alla fine per provare a mettere in cassaforte il risultato.