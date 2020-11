Dzeko: “Il Napoli ha meritato di vincere. Non eravamo noi”

A Sky: “Abbiamo fatto fatica dal primo minuto, perso troppi palloni, abbiamo fatto troppi errori. Dobbiamo svegliarci”

Dopo la sconfitta contro il Napoli al San Paolo, ai microfoni di Sky ha parlato l’attaccante giallorosso Dzeko.

“Non è stata la nostra serata, non abbiamo fatto bene e dobbiamo saperlo. Dobbiamo dimenticare questa serata il più presto possibile. Se lo capiamo subito andrà bene, altrimenti… prima della partita eravamo troppo forti, ora sicuramente non siamo i peggiori al mondo, ma dobbiamo svegliarci. Il campionato è ancora lungo, dobbiamo imparare da questa sconfitta. Fino ad oggi abbiamo fatto abbastanza bene, a parte la partita persa a tavolino contro il Verona. Oggi ci aspettavamo di più ma non siamo stati proprio noi. Abbiamo fatto fatica dal primo minuto, perso troppi palloni, abbiamo fatto troppi errori. Adesso si giocherà ogni 3-4 giorni e dobbiamo tornare ad essere quelli di prima”.

Vi manca di fare il passo in più?

“Si dice sempre non vinciamo contro le grandi squadre, ma il Milan ha battuto quasi tutte le grandi e solo contro di noi ha pareggiato. Oggi il Napoli ha sicuramente meritato, ma contro la Juve meritavamo più di quel pareggio. Il campionato è lungo e ci sono ancora tante partite grandi, speriamo di migliorare anche in questo”.