Fischio d’inizio domani alle 18:55: tutte le informazioni necessarie, dal canale ai telecronisti che racconteranno la partita

Il Napoli scenderà in campo domani contro il Rijeka per la terza giornata di Europa League. La squadra di Gattuso vuole riscattare la sconfitta in campionato col Sassuolo. La partita (fischio d’inizio ore 18:55) sarà trasmessa in diretta da Sky al canale Sky Sport 253.

La telecronaca sarà di Maurizio Compagnoni, con il commento tecnico di Luca Pellegrini, mentre Massimo Ugolini curerà i collegamenti da bordocampo.