CorSport: senza Ronaldo sono venuti a galla tutti i problemi della Juve

Avere o non avere a disposizione Cristiano Ronaldo non è la stessa cosa, scrive il Corriere dello Sport. Lo dimostrano i risultati.

“Senza Ronaldo tutti i problemi della Juve sono venuti a galla in maniera impietosa. Un cantiere aperto che in campionato ha limitato i danni e in Champions non dovrebbe correre rischi pur dovendo inseguire il Barcellona. Senza CR7 la Juve si è scoperta troppo fragile complessivamente. Guardando il campo, è stata troppo leggera negli ultimi trenta metri: tanti gli attaccanti o comunque i giocatori dalle spiccate doti offensive di volta in volta schierati da Andrea Pirlo, eppure a vedere la porta c’era il solo Alvaro Morata tra gol segnati e altri annullati, oltre all’unico lampo di Dejan Kulusevski contro il Verona. Poco, troppo poco”.