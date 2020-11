CorSport: Napoli-Roma, Mertens punta. Demme sostituisce Bakayoko

Toccherà a Mertens il ruolo di punta centrale, nel Napoli, contro la Roma. Dietro di lui, scrive il Corriere dello Sport, ci saranno Lozano e Insigne ai lati di Zielinski. A centrocampo, data la squalifica di Bakayoko, toccherà a Demme affiancare Fabian Ruiz. In difesa Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. L’unico dubbio riguarda chi schierare tra i pali.

“Gattuso ha bisogno di scoprire come se la passi Ospina, se cioè sia in condizione di prendersi un posto che per metà gli appartiene o se invece sarà giusto che in porta si accomodi Meret, che ha dimostrato di saperci stare”.