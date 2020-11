CorSport: Juve-Napoli, il 9 novembre ci sarà il verdetto sul ricorso alla Corte Sportiva d’Appello

Discussione e sentenza saranno concentrate in un giorno solo. Il Cas sarà presieduto da Piero Sandulli, a meno che non sia ricusato dalla Juve

La data per il ricorso davanti alla Corte Sportiva d’Appello per il caso Juve-Napoli è stata fissata. Lunedì 9 novembre, scrive il Corriere dello Sport, il Napoli avrà il verdetto sullo 0-3 a tavolino e il punto di penalizzazione deciso dal Giudice Sportivo dopo la mancata trasferta a Torino.

“Tutto in un giorno, la discussione e la sentenza. Il Cas sarà presieduto da Pieto Sandulli, a meno che non sia ricusato dalla Juve per le dichiarazioni rilasciate prima del pronunciamento del Giudice Sportivo”.