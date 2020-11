CorSport: Italia-Polonia, possibilità per Di Lorenzo. E a Insigne la fascia da capitano

Tutto dipenderà dalle condizioni di Florenzi, arrivato acciaccato da Parigi. Oggi sosterrà il test decisivo

L’Italia affronterà la Polonia decimata dalle defezioni per Covid e infortuni. In campo ci saranno due azzurri: Insigne e Di Lorenzo, quest’ultimo in ballottaggio con Florenzi.

Del difensore azzurro, il Corriere dello Sport scrive:

“In realtà il napoletano rappresenta l’alternativa a Florenzi, arrivato acciaccato da Parigi. Ma l’ex romanista farà di tutto per scendere in campo, oltretutto indossando la fascia di capitano. Questa mattina sostiene il test decisivo. Se non dovesse proprio farcela, al suo posto giocherà appunto Di Lorenzo”.

Nessun dubbio, invece, per il capitano del Napoli, che sarà un punto fermo dell’attacco azzurro.

“Jorginho-Barella in mezzo, rinforzati da Locatelli, tra i più in forma, e da Insigne e Bernardeschi in attacco. Il napoletano è a caccia di un gol azzurro esattamente da un anno (e nel caso di forfait di Florenzi prenderà anche la fascia da capitano)”.