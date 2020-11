CorSport: il Bologna pronto al ricorso contro la Lazio alla Procura federale

Qualora fossero accertate responsabilità della Lazio sui tamponi di Immobile e Leiva, il club emiliano seguirebbe la scia del Torino di Cairo

Dopo il Torino, anche il Bologna potrebbe ricorrere alla Procura Figc per il ko subito contro la Lazio il 24 ottobre scorso all’Olimpico. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il nodo è sempre lo stesso: il caso dei tamponi di Immobile e Leiva, fermati dalla Uefa per la Champions ma impiegati dalla Lazio in campionato. Parlando della memoria presentata dal Torino alla Procura Federale, il quotidiano sportivo scrive:

“Cairo punta alla vittoria a tavolino, invalidando il risultato maturato sul campo (3-4) sulla base dell’impiego di Immobile e Leiva (negativi al tampone avellinese). Secondo alcune indiscrezioni, anche il Bologna potrebbe ricorrere per il ko di sabato 24 all’Olimpico (1-2). Dal club rossoblù non sono arrivate conferme. Si muoverebbe solo se fossero accertate responsabilità gravi della Lazio nei controlli”.