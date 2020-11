Bonolis: “Essere interisti è divertente. Essere juventini un po’ meno”

“Un giorno ricevetti la telefonata di Massimo Moratti in cui mi chiedeva perché non andassi più allo stadio. Gli risposi: ‘Presidente, con tutto il bene che le voglio lei sta costruendo una squadra, ma non c’è spettacolo. Se lottassimo per vincere verrei, se lottassimo per non retrocedere verrei, ma siamo in una situazione tra color che son sospesi‘. Era diventato tutto un po’ noiosetto. A me sta bene che ci sia una stagione difficile in cui lotti per non retrocedere, ma se non succede niente è una rottura di scatole pazzesca”.