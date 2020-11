Bagni: «Napoli da scudetto? E’ subito alle spalle di Juventus e Inter»

Il Corriere del Mezzogiorno intervista l’ex centrocampista del Napoli Salvatore Bagni. Commenta le prestazioni del gruppo di Gattuso dandone una valutazione positiva. Quando gli viene chiesto se il Napoli è da scudetto dice:

«Rino è un amico e non voglio che mi mandi a quel paese. Il Napoli ha un’ottima squadra, la colloco subito alle spalle di Juventus e Inter e quindi potrebbe approfittare dei loro passi falsi. Non vedo altre squadre in grado d’impensierire sul lungo periodo la Juventus e l’Inter».