Anche Salah ha il Covid-19

La stella del Liverpool è asintomatico. In Premier i casi restano decisamente inferiori a quelli della Serie A e c’è un motivo preciso

Anche la stella del Liverpool Salah ha il Covid-19. Si allunga la lista dei calciatori che hanno contratto il coronavirus. Fin qui nel Regno Unito i calciatori hanno mostrato un’attenzione decisamente maggiore rispetto – ad esempio – ai colleghi della Serie A. In Italia le positività sono ormai all’ordine del giorno. In Premier League no. Anche perché nel campionato inglese ogni squadra è seguita da un rappresentante della Premier che dà indicazioni su come comportarsi. Salah è asintomatico.