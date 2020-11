Amazon presenta il film su Totti ma sbaglia foto e usa quella di Spalletti

Un’incredibile gaffe della piattaforma online che sceglie proprio l’allenatore con cui il Pupone ha avuto più problemi in giallorosso

Amazon Prime pubblicizza il nuovo film su Francesco Totti e sbaglia foto. Al posto dell’immagine del Pupone piazza quella di Luciano Spalletti, ex allenatore della Roma, con cui Totti non ebbe esattamente un buon rapporto ai tempi in cui era la bandiera dei giallorossi. Una gaffe che non è passata inosservata sul docufilm che ripercorre la carriera dell’attaccante fino al momento del suo ritiro. Compreso il momento di crisi vissuto con Luciano Spalletti.