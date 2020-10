Depositati i contratti in Lega Calcio: il difensore giocherà con i rossoblù per questa stagione

Il Napoli ha approfittato dell’ultimo giorno di mercato per risolvere le uscite di alcuni giocatori. Tra questi, c’è anche Sebastiano Luperto che giocherà nel Crotone per questa stagione. I due club si sono accordati per un trasferimento in prestito secco, ufficializzato dal deposito dei contratti in Lega.