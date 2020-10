Sky: Napoli-Sassuolo, Caputo out, si rivede Boga. Per il Napoli Politano, Mertens e Lozano

Le probabili formazioni per il match di domani pomeriggio al San Paolo. Chiriches si gioca il posto con Marlon in difesa. Gattuso dovrebbe preferire Hysaj a Mario Rui

Sky Sport dà le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo, in programma domani alle 18. La squadra di De Zerbi deve fare i conti con un nuovo positivo al Covid tra le sue fila (la società non ha comunicato il nome) che si somma alla positività già nota di Haraslin. Il Napoli, invece, è alle prese con l’infortunio di Insigne.

Nel Napoli, secondo Sky, saranno Politano, Mertens e Lozano deputati a stare alle spalle di Victor Osimhen. In porta ci sarà Ospina, mentre in difesa largo a Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj. A centrocampo la coppia Bakayoko-Fabian.

Per quanto riguarda, invece, il Sassuolo, Ciccio Caputo potrebbe saltare l’appuntamento per un problema muscolare e dunque potrebbe sostituirlo Raspadori. Ci sono anche altri due ballottaggi da definire: quello tra Chiriches e Marlon in difesa e quello tra Traorè e Maxime Lopez come trequartista.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Fabian; Politano, Mertens, Lozano, Osimhen. All: Gattuso

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Maxime Lopez, Boga; Raspadori. All: De Zerbi